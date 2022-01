Traffico di droga in via Selice ad Imola: un arresto dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 29enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri pomeriggio, durante un servizio anti droga che i militari dell’Arma stavano facendo per le strade di Imola. Transitando in via Selice, l’attenzione dei militari è stata richiamata dai movimenti sospetti del marocchino che si trovava per strada e stava cedendo un involucro a un’altra persona.

I Carabinieri sono intervenuti e dopo aver identificato i due soggetti, hanno scoperto che il marocchino aveva venduto una dose di cocaina a un 43enne italiano. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna, mentre il venditore è stato perquisito. All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti due panetti di hashish di circa 90 grammi l’uno, 6 fiale contenenti una sostanza chimica del tipo anabolizzante, 8.420 euro suddivisi in banconote di vario taglio e del materiale adatto alla pesatura (due bilance digitali) e confezionamento delle dosi. Tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne marocchino è stato tradotto in carcere.