Venerdì notte in A1 chiusa la stazione di Fiorenzuola

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, in orario notturno, dalle 21:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 gennaio, sarà completamente chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita, per chi è diretto e per chi proviene dalla A1 Milano/Bologna e A21 (Brescia/Cremona)/D21.

Si precisa che rimarrà regolarmente aperto il ramo di allacciamento A1/D21 Diramazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Cremona/Brescia. Si ricorda che chi proviene dalla Diramazione di Fiorenzuola non potrà uscire alla stazione di Fiorenzuola.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia: Piacenza sud;

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Fidenza;

in uscita per chi proviene da Brescia/Cremona: Castelvetro sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.