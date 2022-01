Il movimento diventa un farmaco

ADV





«Lo sport è la miglior medicina » quante volte lo abbiamo sentito dire? Una medicina naturale, che da febbraio si troverà anche in farmacia grazie alle “Pillole di Movimento” pensate da UISP- Unione Italiana Sport Per tutti per i cittadini di tutta Italia e promosse a livello nazionale con una campagna di comunicazione che vede come testimonial Lodo Guenzi frontman de Lo Stato Sociale.

Una battaglia contro la sedentarietà e di promozione della cultura del movimento, il nostro miglior alleato insieme a una buona alimentazione per prevenire disturbi e patologie come obesità, ipertensione, diabete, ansia e problemi cardio-vascolari da cui la popolazione italiana è sempre più colpita e che di certo la pandemia non ha migliorato.

Alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta giovedì 27 nella cornice sportiva della ASD Club Scherma Koala hanno preso parte i partner locali del progetto a partire dall’Azienda Usl – Irccs di Reggio Emilia rappresentata dal responsabile del progetto prevenzione Marco Tamelli, le Farmacie Comunali Riunite rappresentate dal presidente Andrea Capelli e Federfarma Reggio Emilia con Giuseppe Delfini. Assente per motivi di lavoro Antonio Chindamo di LloydsFarmacia Reggio Emilia. A presentare l’iniziativa sono stati per Uisp Reggio Emilia il presidente Azio Minardi ed Evelyn Iotti responsabile dei progetti su salute e prevenzione.

IL PROGETTO

I protagonisti della campagna nazionale Uisp “Pillole di Movimento” sono 31 Comitati Uisp compreso quello di Reggio Emilia e coinvolgerà oltre 235 Comuni italiani e 370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport nell’ambito del Bando EPS 2020 e attraverso le farmacie dei circuiti Gruppo Lloyds e Federfarma provinciali partner del progetto, verranno distribuite alle persone di tutte le età, 480.000 confezioni di “Pillole di movimento” che contengono coupon gratuiti che permetteranno di scegliere tra una rosa di oltre 1200 attività sportive e motorie promosse in tutta Italia.

Il bugiardino contenuto nella scatola, molto simile a quella di un farmaco da banco, consente di poter usufruire di un mese gratuito di attività fisica e verrà consegnato dal farmacista, così come un qualsiasi medicinale per il quale però non c’è alcuna controindicazione, ma solo benefici.

Il progetto è nato a Bologna nel 2010, grazie ad una rete molto capillare creatasi tra Uisp, le aziende Asl e le farmacie coinvolte. Un’idea vincente e assolutamente innovativa, che si è affermata nel territorio e che grazie a questo progetto nazionale viene lanciata per la prima volta a livello nazionale.

A REGGIO E PROVINCIA

Per trovare le “Pillole di Movimento” sul nostro territorio basterà recarsi, a partire dal mese di Febbraio, nelle farmacie della città di Reggio Emilia e nelle farmacie aderenti al progetto (vedi la mappa) dei circuiti Farmacie Comunali Riunite, Federfarma e Lloyds (65 in totale) in 15 Comuni della provincia: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Casalgrande, Campegine, Cavriago, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Rubiera, Scandiano, S.Ilario d’Enza, Viano.

Anche l’Azienda Usl IRCCS di Reggio, partner di Uisp in molti progetti legati a salute e benessere, aderisce alla campagna di Uisp, che sul nostro territorio distribuirà 30.000 blister di movimento a persone maggiorenni che potranno accedere così a un mese di attività sportiva da svolgere gratuitamente all’interno delle 13 associazioni sportive sul territorio con una rosa di 24 diverse attività e discipline sportive tra cui scegliere tra corsi acqua, fitness, discipline orientali e attività invernali.

Per attivare il coupon basterà mettersi in contatto con l’associazione scelta ed essere in possesso del certificato medico in corso di validità.

Aderiscono al progetto: SDK Reggio Emilia Asd, Shodan Scuola Arti Marziali Asd, Asd Club Scherma Koala, G.A.S.T. Onlus Asd, Reggiana Nuoto Asd, Polisportiva L’arena, Equipe Sportiva Ssd Srl (Komodo Boretto, Rubiera, Campegine – Piscina L’azzurra Scandiano), Kyoto Center Asd Aps, Pol. Scandinanese, Zuccagialla, Uchi Oroshi Judo Asd Aps, Polisportiva L’arena, Ass.Pol.Dil. Gymnasium.

HANNO DETTO

«Questo progetto si rivolge ai sedentari» ha spiegato il Presidente Uisp Reggio Emilia, Azio Minardi che non ha dubbi sul legame tra movimento e salute: «Lo sport e l’attività motoria devono essere, soprattutto in questa fase storica, un pilastro delle politiche di prevenzione e alleato privilegiato della sanità. La pandemia ci ha tolto molto e il mondo sportivo sta pagando un prezzo altissimo. Dobbiamo riportare le persone a muoversi come e più di prima e lo facciamo con un progetto che nasce da una rete nazionale e che portiamo a Reggio Emilia grazie alla collaborazione con partner istituzionali nel campo della salute e il prezioso contributo delle associazioni sportive, che sono il presidio dello sport inteso come socialità, relazione e competenza».

«Portiamo avanti molte iniziative insieme a Uisp con l’obiettivo di sensibilizzare le persone al movimento in un’ottica di prevenzione e cura» ha detto Marco Tamelli, responsabile del progetto prevenzione dell’Azienda Usl – Irccs di Reggio Emilia che ha sottolineato l’importanza di iniziative semplici e di facile accesso alla popolazione per guadagnare salute.

I rappresentanti dei circuiti delle farmacie sono pronti alla distribuzione delle “Pillole di Movimento” e plaudono all’iniziativa, che dopo 2 anni di Covid, permette loro di occuparsi in modo propositivo del benessere delle persone.

«Questo progetto ci dà finalmente la possibilità di tornare alla vocazione del farmacista – ha sottolineato il presidente di Farmacie Comunali Riunite, Andrea Capelli – che è quella di dare ai cittadini il proprio consiglio per stare bene e per stare sempre meglio».

Giuseppe Delfini di Federfarma Reggio Emilia vede nel progetto di Uisp un’opportunità: In questi 2 anni abbiamo resistito, ma adesso dobbiamo andare avanti, guardare oltre la pandemia e costruire qualcosa di buono. Con le Pillole di Movimento possiamo contribuire a riportare le persone a vivere la socialità attraverso lo sport».

Anche il presidente della Fondazione per lo Sport Mauro Rozzi è intervenuto alla presentazione portato i complimenti dell’assessorato allo Sport del Comune all’Uisp e agli attori dell’iniziativa per «un progetto in cui sono le associazioni sportive a tendere una mano ai cittadini nonostante il periodo di grande difficoltà che mette a rischio molte realtà associative».

I NUMERI DI “PILLOLE DI MOVIMENTO

480.000 confezioni di “Pillole di movimento” distribuite in tutta Italia, 370 tra associazioni e società sportive dilettantistiche coinvolte, 235 Comuni italiani, 31 Comitati Uisp.