Ponte Vettigano, sabato Sp 30 chiusa al transito

La Provincia di Reggio Emilia informa che, come già anticipato nei giorni scorsi, sabato 29 gennaio, dalle 8.30 alle 13, la Sp 30 Novellara-Campagnola-Rio Saliceto sarà chiusa al transito in corrispondenza del ponte stradale all’intersezione con via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, tra i comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia. Il provvedimento è finalizzato a consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino delle bitumature, in corrispondenza dei raccordi di acceso al tratto a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere di realizzazione della nuova rotatoria.

Il traffico sarà provvisoriamente deviato, con la necessaria segnaletica, sulla Sp 48 (via Grande – via Affarosa – via Vettigano), in entrambi i sensi di marcia. In caso di eventi meteorologici avversi o di problematiche tecniche imprevedibili, l’intervento verrà rinviato al sabato successivo, 5 febbraio.