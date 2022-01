“Spazio piccolissimi” e “Spazio incontro”: tante iniziative del centro Famiglie dell’Unione Colline Matildiche

ADV





“Spazio piccolissimi” e “Spazio incontro” sono due servizi dedicati alle famiglie e ai bambini più piccoli del territorio dell’Unione Colline Matildiche (Albinea, Vezzano sul Crostolo e Quattro Castella) in cui approfondire progetti per i primi 1000 giorni di vita dei figli.

La proposta arriva dal Centro Famiglie dell’Unione Colline Matildiche e consiste nel mettere a disposizione un luogo e un tempo di socializzazione, gioco e laboratorio tra bambini, oltre che di conoscenza e condivisione tra adulti, con il coordinamento e la presenza degli operatori del servizio.

Lo “Spazio piccolissimi” si concretizzerà con 10 incontri di gruppo, con un massimo di 6 mamme con i bambini, nel primo anno di vita. Gli appuntamenti saranno nei mercoledì, dalle 10 alle 12, nella sede del Centro Famiglie in via Fratelli Cervi 4 a Montecavolo.

Si partirà il 2 febbraio con “Nuovi equilibri”. Seguiranno gli incontri su “Disostruzione pediatrica” (9 febbraio), “Musica in fasce” (16 febbraio e 23 marzo, con la collaborazione della Cooperativa Risonanze, “Massaggio infantile” (23 febbraio e 16 marzo). “Giochi da costruire” (2 marzo), “Confini. Dove finisco io e dove cominci tu” (9 marzo), “Comunità che educa” (30 marzo) e “Alimentazione e dintorni” (6 aprile).

Lo “Spazio incontro” sarà dedicato al gioco, alla scoperta, ai laboratori per i piccoli (dai 12 mesi in su che non frequentino le strutture per l’infanzia) e al confronto e alla condivisione per gli adulti (mamme, papà o nonni) che li accompagneranno. Gli incontri saranno seguiti da un’operatrice del Centro e da esperti di diverse discipline e avverranno sempre a Montecavolo il giovedì, dalle 10 alle 12, per 6 famiglie.

Si partirà il 3 febbraio con “Giochi di colori”. Seguiranno “Giochi di maschere” (10 febbraio), “Giochi di stelle filanti” (17 febbraio), “Giochi di carnevale” (24 febbraio), “Giochi di pioggia” (3 marzo), “Giochi di vento” (10 marzo), “Giochi di sole” (17 marzo), “Giochi di semi” (24 marzo), “Giochi di foglie” (31 marzo) e “Giochi di fiori” (7 aprile)

La quota di iscrizione è di 40 euro per ogni pacchetto.

Per informazioni o iscrizioni scrivere via Whatsapp al 391.3284068, oppure via e-mail all’indirizzo info@famigliaincentro.it. Per gli adulti presenti sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass.