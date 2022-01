Tv belga intervista il Sindaco sull’amianto negli acquedotti

Per l’emittente pubblica RTFB, Carpi è esempio da imitare

La soluzione carpigiana al problema della fibre d’amianto nell’acqua, cioè ammodernare tutte le condotte, ha suscitato l’interesse e l’attenzione della tv pubblica belga RTFB: il settimanale “Investigation” infatti, nell’ultima puntata ha dedicato al tema un lungo servizio, mostrando le scelte del Comune di Carpi e AIMAG come esempio di buona pratica, rispetto a quanto invece succede in Belgio, che solo nella Regione Vallona ha ancora più di tremila chilometri di condotte d’acqua in cemento-amianto.

La giornalista Elisabeth Groutars, co-autrice dell’inchiesta intitolata « Amianto nell’acqua potabile: un pericolo trascurato?», in particolare ha intervistato il Sindaco Alberto Bellelli nella centrale idrica del Campo Pozzi, a Fontana di Rubiera; e grazie anche a immagini realizzate da AIMAG durante i cantieri, ha documentato l’investimento da 13 milioni di euro e le modalità di monitoraggio permanente.

“Investigation” è una trasmissione paragonabile a “Report” di RAITRE («l’appuntamento in prima serata con l’informazione, l’inchiesta e il reportage» si legge sul sito del canale francofono), presentata ogni mercoledì sera dalla giornalista Ophélie Fontana.