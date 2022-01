Al My Net Garage di Modena via ai corsi sulle competenze digitali

ADV





Approfondire la conoscenza dei software di grafica vettoriale e video, imparare a orientarsi sulle piattaforme online dedicate al lavoro e padroneggiare le principali nozioni e pratiche legate al webmarketing. Sono solo alcune delle possibilità per gli under35 proposte dai sette corsi in partenza dal 9 febbraio al My Net Garage di via degli Adelardi, a Modena: la struttura collocata a Palazzo Santa Chiara si è evoluta, infatti, da “semplice” punto aperto ai cittadini interessati all’utilizzo dei computer in un centro di aggregazione in cui la ricerca informatica, l’insegnamento, la sperimentazione audiovisiva e la robotica si intersecano per permettere di sviluppare competenze digitali e comunicative. Le iscrizioni ai corsi sono già aperte: informazioni al telefono (334 2617216) e via mail (info@civibox.it).

Le attività del My Net Garage, quindi, si inseriscono nel contesto delle azioni promosse dall’Amministrazione comunale volte a favorire l’orientamento al futuro soprattutto sui temi del lavoro e della formazione. Per questo motivo, mantenendo comunque la possibilità per tutti i cittadini di accedere liberamente alla dotazione informatica col sostegno di operatori qualificati, nel centro si può ricevere anche supporto per la compilazione del curriculum vitae. “Vogliamo fornire momenti di formazione – commenta l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi – e offrire nuove opportunità attraverso lo sviluppo delle competenze dei ragazzi e delle ragazze coinvolte. Fornire conoscenze e strumenti per emancipare e rendere protagonisti i ragazzi e le ragazze è uno degli obiettivi principali del Piano giovani del Comune di Modena: con questi corsi vogliamo continuare a muoverci in questa direzione”.

Destinatari del progetto in partenza al My Net Garage sono i giovani da 15 a 29 anni, con la possibilità però di iscriversi fino a 35 anni; ai partecipanti è richiesto un contributo spese che varia da 30 a 50 euro a seconda dei corsi. È inoltre prevista la possibilità di prendere parte gratuitamente a uno dei percorsi a fronte della partecipazione alle attività della YoungEr Card, effettuando dunque un’esperienza di volontariato sul territorio (approfondimenti sul sito www.stradanove.it/younger-smart-life/youngercard).

In vista del progetto, la struttura di via degli Aderlardi ha beneficiato di un investimento economico di 10mila euro destinati all’aggiornamento della dotazione informatica: con i fondi sono stati acquistati quattro nuovi computer (due fissi e altrettanti portatili) in grado di supportare gli applicativi di editing video e di grafica, schede video e una nuova stampante a colori. Dispositivi, quindi, che saranno utilizzati nei corsi e non solo.

Ulteriori informazioni sono pubblicate online (www.comune.modena.it/informagiovani). Per accedere agli spazi del My Net Garage è richiesto il green pass rafforzato.

LEZIONI SU PHOTOSHOP E DI WEBMARKETING

Tra i corsi anche quelli dedicati alla conoscenza di Premiere e di Arduino e all’orientamento del lavoro sul web. Per partecipare è richiesto un contributo economico

Sette sono i corsi in programma nei prossimi mesi al My Net Garage di via degli Adelardi, uno dei quattro punti del network modenese di luoghi in cui è possibile navigare gratuitamente su internet (liberamente o assistiti dagli operatori) e frequentare, appunto, lezioni sui temi delle nuove tecnologie.

“Grafica: Photoshop” si concentra sull’interfaccia e sugli strumenti principali di Adobe Photoshop: ovvero lavorare con i livelli, le selezioni, gli strumenti vettoriali e a utilizzare in maniera artistica gli effetti speciali. Le lezioni si svolgeranno dal 23 marzo; i posti disponibili sono otto ed è richiesto un contributo economico di 45 euro.

“Editing video: Premiere” consente di avvicinarsi al mondo del video-editing per sviluppare competenze connesse al montaggio dei video. Si impareranno l’interfaccia e gli strumenti, effetti e transizioni, keyframe, luci e colori e rendering. Le lezioni si svolgeranno dal 19 aprile; i posti disponibili sono otto ed è richiesto un contributo economico di 45 euro.

“Lavoro: comunicazione d’impresa e marketing” riguarda la configurazione, la gestione e la promozione di profili social, campagne e advertising. Si farà il punto sui principali aspetti di web marketing, tecniche di comunicazione, sviluppo di uno slogan. Le lezioni si svolgeranno dall’11 maggio; i posti disponibili sono otto ed è richiesto un contributo economico di 40 euro.

“Orientamento al lavoro: le opportunità offerte dal web” è un corso che approfondisce le conoscenze di base e avanzate per la gestione del lavoro sul computer, online e attraverso lo smartphone; si imparerà a creare documenti di testo, fogli di calcolo, presentare progetti e condividere file in Cloud. Le lezioni si svolgeranno dal 23 febbraio e dal 13 aprile; i posti disponibili sono otto ed è richiesto un contributo economico di 40 euro.

“Robotica: corso di Arduino” è un percorso di avvicinamento alla programmazione con la piattaforma Arduino e all’utilizzo di sensori-attuatori elettronici in cui i ragazzi partecipanti impareranno le basi per programmare un microcontrollore e modificare i codici personalizzandoli. Sono previsti uno-due incontri settimanali di due ore ciascuno a partire dal 9 febbraio e dall’11 maggio; i posti disponibili sono sei ed è richiesto un contributo economico di 50 euro per l’acquisto kit Arduino.

In “Comunicazione: web radio e podcasting” si acquisiranno gli strumenti per la produzione sia di una trasmissione in diretta sia di un podcast, con particolare attenzione all’uso pratico della strumentazione tecnica: mixer, microfoni, software per lo streaming. Inoltre, si imparerà anche a creare un format di web radio. Le lezioni si svolgeranno dal 16 marzo; i posti disponibili sono otto ed è richiesto un contributo economico di 30 euro.

Infine, “Formazione: scrittura creativa” è dedicato allo scrittura creativa: fantasia, invenzione, immaginazione e originalità sono elementi che, abbinati alle emozioni e ai sensi, consentono di inventare storie. Nel corso si approfondiranno gli elementi dell’arte della scrittura, i dialoghi e la trama. Le lezioni si svolgeranno dal 5 maggio; i posti disponibili sono otto ed è richiesto un contributo economico di 30 euro.

Approfondimenti online sul sito web www.comune.modena.it/informagiovani.