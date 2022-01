ADV





Principio d’incendio del tetto di un’abitazione, ieri sera intorno alle 23:00, in Stradello Romano a Modena. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, ha limitato i danni a meno di un metro quadro di copertura. Intervenuti con tre mezzi e 7 uomini, i vigili hanno raggiunto il tetto con autoscala e, individuate le fiamme in prossimità di una canna fumaria, hanno rimosso alcune tegole per raggiungere la struttura sottostante in legno che stava iniziando a bruciare. Nessun ferito.