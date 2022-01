URP sempre più al servizio del cittadino

ADV





L’Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico (detto URP) del Comune di Fiorano Modenese è quello a cui i cittadini si rivolgono, in prima battuta, per avere informazioni di vario tipo, anche non riguardanti il Comune, per orientarsi tra i servizi comunali, per segnalare problemi, che vengono inseriti sul sistema Rilfedeur, per la RILevazione FEnomeni DEgrado Urbano ed inviati ai servizi comunali competenti per la risposta.

E’ uno dei servizi, insieme ai Demografici che riceve senza appuntamento in presenza, nella sede del Municipio, in piazza Ciro Menotti.

Dal 1° febbraio per l’accesso ai pubblici uffici è necessario il green pass ‘base’, come previsto dal Decreto legislativo n°1 del 7 gennaio 2022.

Nel periodo peggiore della pandemia, durante lockdown, il servizio URP ha continuato ad essere un punto di riferimento per i cittadini, a volte disorientati da tante norme e protocolli, rispondendo al telefono e alle mail, per dare informazioni ed aiutare ad orientarsi anche tra le disposizioni e protocolli anti-covid.

Nel 2021 gli accessi sono stati 5.892, divisi equamente tra uomini e donne, con una media di 486 accessi al mese e punte di oltre 600 tra novembre e dicembre 2021; in pratica circa 20 persone al giorno di media. L’affluenza risulta più o meno in linea con gli accessi del 2020, che nel mese di luglio aveva visto ben 847 cittadini rivolgersi all’URP.

Da marzo 2021 all’URP, e in altri tre sportelli sul territorio comunale, è possibile anche completare la procedura per ottenere lo SPID, l’identità digitale che consente di accedere a numerosi servizi online della pubblica amministrazione, senza spostarsi da casa. Si tratta di un’opportunità molto apprezzata dai cittadini, sono stati 126 gli SPID completati con il riconoscimento de visu, dal personale dell’URP, che ha fornito anche informazioni su come attivare la richiesta di SPID ai provider autorizzati a molti altri cittadini.

Nel 2021, 720 accessi all’URP hanno riguardato il settore Lavori Pubblici relativamente a strade e segnaletica, 677 l’anagrafe e lo stato civile per informazioni su come ottenere documenti e cambi di residenza, 640 il servizio manutenzioni per illuminazione pubblica e semafori (anche se da ottobre 2020 la competenza è passata al gestore che ha vinto la gara di appalto) e verde pubblico, 615 accessi sono stati relativi al servizio Ambiente per informazioni su incentivi per la mobilità dolce, ritiro rifiuti ingombranti, problemi con cassonetti. Seguono richieste su Tari, Imu e altri tributi vari (383), informazioni su lampade votive e loculi (269), informazioni su eventi culturali (207).

Tra le informazioni varie (1201 in totale), non attribuibili ad un servizio preciso, le più ‘gettonate’ sono la richiesta di numeri e orari degli uffici comunali (259), che è comunque disponibile sulla sezione ‘Uffici’ del sito del Comune di Fiorano Modenese; la richiesta di libri e pubblicazioni varie (231), la richiesta di info su wi-fi e SPID (215).

All’URP è inoltre possibile prendere appuntamento per il servizio a tutela dei consumatori offerto dal Comune di Fiorano Modenese, tramite Federconsumatori, il lunedì pomeriggio. Un’opportunità apprezzata, nel 2021, da oltre 140 cittadini hanno chiesto informazioni o preso appuntamento con il consulente,

Infine all’URP sono in vendita pubblicazioni riguardanti le emergenze turistico-ambientali del territorio.

Ricordiamo che per segnalare problemi e disservizi è disponibile, 24 ore su 24, il sistema Rilfedeur su web (accesso dal sito del Comune) o su app gratuita per smartphone. Nel 2021 su 1366 segnalazioni oltre il 30% sono arrivate tramite app o web.

“ I numeri confermano l’importanza di questo indispensabile canale di comunicazione tra cittadino e amministrazione. – sottolinea l’assessore all’Organizzazione dell’Ente Carlo Santini – La nostra volontà è quella di attivare forme di partecipazione attiva della cittadinanza sempre più numerose, così da migliorare il nostro territorio sotto tutti gli aspetti. Tra questi canali voglio ricordare, oltre all’URP, gli incontri di quartiere, le riunioni con Comitati e Associazioni, le segnalazioni tramite app Rilfedeur. L’auspicio è che il cittadino si possa sentire al centro dell’operato dell’ente comunale: a questo proposito ribadiamo l’invito a segnalare qualsiasi tipo di problematica, qualora si presentasse, attraverso gli strumenti messi a disposizione.”

L’Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, risponde al numero 0536 833239 e alla mail info@fiorano.it.