Giorno del Ricordo a San Felice sul Panaro

Martedì 8 febbraio a San Felice sul Panaro, dalle 11 alle 12.30, si svolgerà una diretta streaming per le scuole: “Senza salutare nessuno. Ritorno in Istria”, conversazione con la scrittrice Silvia Dai Prà. L’iniziativa è uno degli appuntamenti organizzati da assessorato alla Cultura, biblioteca comunale e Istituto storico di Modena in occasione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana che si celebra il 10 febbraio di ogni anno, per rievocare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Silvia Dai Prà, nata nel 1977 a Pontremoli (MS), è cresciuta a Massa e ora vive a Roma. Insegnante e scrittrice, ripercorre nel suo libro “Senza salutare nessuno”, Ed. Laterza, la storia della sua ricerca della verità su un segreto che ha sempre gravato sulla sua famiglia paterna: perché il bisnonno Romeo Martini, nato Martincich, è finito nella foiba di Vines?

Perché la nonna, insieme ai fratelli e alla madre, se ne sono andati dall’Istria una mattina di novembre del 1943, lasciandosi ogni ricchezza alle spalle per cominciare una nuova vita sulle Dolomiti? Con un’indagine durata due anni, Silvia affronta il tema delle conseguenze, per generazioni, della violenza subita e delle sofferenze, delle amnesie e dei silenzi necessari per continuare a vivere.

L’iniziativa sarà visibile sui canali Facebook e You Tube dell’Istituto storico di Modena.