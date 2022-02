Anche il Sassuolo Calcio in campo per Alessandro Venturelli

«Avere sue notizie sarebbe un bel gol, abbiamo pensato di fare un gesto anche noi». Anche il Sassuolo Calcio in campo per Alessandro Venturelli: la squadra neroverde, in occasione della puntata di ‘Chi l’ha visto’ andata in onda ieri sera, ha voluto fare un appello nei confronti del giovane scomparso nel dicembre del 2020, mostrando allo studio, dove erano presenti i genitori di Venturelli, una maglia dedicata e invitando il giovane al Mapei Stadium e al centro sportivo.

In collegamento il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi e il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli, che hanno annunciato altre iniziative in occasione della prossima gara casalinga del Sassuolo, il prossimo 13 febbraio contro la Roma. «Abbiamo pensato di provare a dare una mano, anche ai genitori di Alessandro: Alessandro, questa è per te, ti spettiamo a vedere una nostra partita» ha detto Magnanelli.