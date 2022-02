Giorno del ricordo, le iniziative a Formigine

ADV





Giovedì 10 febbraio, Giorno del ricordo (in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale) alle ore 20.30, presso l’Auditorium Spira mirabilis (Formigine, via Pagani 25) si terrà una conferenza a cura di Lorenzo Bertucelli, Direttore del Dipartimento degli studi linguistici e culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’introduzione è a cura di Giulia Ricci dell’Istituto storico di Modena.

È consigliata la prenotazione sul sito Eventbrite. Per chi non potrà partecipare, è prevista una diretta streaming sul canale YouTube Comune di Formigine e sulla pagina Facebook Biblioteca di Formigine. La stessa sera, il castello sarà illuminato con il tricolore. Sabato 12 febbraio, alle 11, il parco di via Internati Militari sarà intitolato al “10 febbraio”. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle Autorità.