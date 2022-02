Francesco Bagnaia e Jack Miller tornano in pista a Sepang per il primo test precampionato del 2022

Francesco Bagnaia e Jack Miller tornano in pista a Sepang per il...

I piloti del Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia e Jack Miller sono pronti per fare il loro ritorno in pista dopo la lunga pausa invernale iniziata lo scorso novembre al termine dell’ultimo test precampionato disputato a Jerez de la Frontera (Spagna). Ad accogliere il loro debutto in pista per il 2022 sarà il Sepang International Circuit, circuito malese che negli ultimi due anni non ha potuto ospitare la MotoGP a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.

Il tracciato, su cui il prossimo ottobre si disputerà nuovamente il GP della Malesia, dal 31 gennaio al 2 febbraio è già stato teatro dello “Shakedown” Test, ovvero le prime sessioni di cronometrate riservate ai debuttanti in MotoGP e ai piloti collaudatori delle case costruttrici. Allo “Shakedown” ha preso parte anche il pilota del Ducati MotoGP Test Team Michele Pirro che, nonostante le temperature torride dei giorni scorsi, ha potuto raccogliere prime sensazioni positive in sella alla Desmosedici GP, completando oltre 180 giri. Durante le tre giornate, Pirro ha continuato a testare alcune novità già introdotte nello scorso test di novembre, effettuando anche alcune prove con nuovo pacchetto aerodinamico.

Grazie ai primi riscontri positivi ottenuti dal pilota di San Giovanni Rotondo, Bagnaia e Miller avranno a disposizione una solida base per proseguire il lavoro di setup delle loro Desmosedici GP22 nelle prossime due giornate di test in programma dal 5 al 6 febbraio sullo stesso tracciato. In quell’occasione, i piloti ufficiali della squadra di Borgo Panigale scenderanno in pista con le moto con la nuova livrea già svelata in anteprima lo scorso 31 gennaio, mentre il prossimo 7 febbraio alle ore 16 italiane ci sarà la presentazione online ufficiale del Ducati Lenovo Team 2022.

Michele Pirro – foto – (#51 Ducati MotoGP Test Team)

“Il primo test dopo la pausa invernale è sempre molto impegnativo, ma siamo soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a portare a termine in questi tre giorni. Nonostante le temperature torride, abbiamo completato oltre 180 giri, testando anche alcune novità sulla moto. Erano due anni che non giravamo qui a Sepang e ho potuto apprezzare i miglioramenti che ci sono stati sulla Desmosedici GP durante questo periodo. Il feedback è positivo e abbiamo ora una buona base di setup dalla quale Pecco e Jack potranno partire durante le due giornate di test ufficiali. Ringrazio tutti i ragazzi della squadra che hanno lavorato davvero duramente durante questi tre giorni di Shakedown. Ora avremo due giorni per poter riposare prima di ritornare al lavoro sabato e domenica”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team)

“Sono molto entusiasta di poter tornare finalmente in sella alla mia Desmosedici GP. L’ultimo test di novembre a Jerez era stato molto positivo, quindi spero di riuscire a ritrovare subito le stesse sensazioni in moto, nonostante lo stop di oltre due mesi. Saranno due giornate molto impegnative, ma buona parte del lavoro è stata fatta da Michele, perciò arriviamo già con una buona base dalla quale partire e, fortunatamente, avremo altre tre giornate in Indonesia la prossima settimana per poter continuare il nostro programma. Non vedo l’ora di iniziare, per poter arrivare pronto il più possibile all’inizio di questa stagione!”

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team)

“Sono davvero contento di essere finalmente di nuovo con la mia squadra qui a Sepang. Ormai erano due anni che non venivamo più in Malesia! Fa molto caldo e come sempre il clima tropicale sarà imprevedibile, ma spero ci aspettino due giornate senza pioggia, che ci permettano di sfruttare al massimo i turni disponibili per ritrovare il feeling e lavorare sulla Desmosedici GP. Michele ha già girato qui all’inizio della settimana perciò avremo dei buoni riferimenti di partenza: non vedo l’ora di scendere in pista e mettermi al lavoro”.