Lista Civica Sassolesi: “Alessandro Lucenti nuovo Vicesindaco, Giuliano Zanni in consiglio comunale”

ADV





Avvicendamento nella Lista Civica Sassolesi nella squadra di governo della città alla guida del Sindaco Menani: dopo le dimissioni di Camilla Nizzoli, il ruolo di Assessore e Vicesindaco viene assunto da Alessandro Lucenti, con delega al Patrimonio, Personale e Gestione Fondi PNRR. Al suo posto in Consiglio Comunale subentra pertanto Giuliano Zanni, avendo rinunciato Emanuela Ninzoli per impegni familiari.

A Camilla Nizzoli un grande ringraziamento da parte di tutta la lista per il lavoro svolto, spesso silenzioso ma altrettanto prezioso: una figura importante per Sassuolo e un punto di riferimento passato, presente e futuro dal punto di vista amministrativo.

Ad Alessandro Lucenti un grande in bocca al lupo per l’importante incarico che va ad assumere e che ha meritato dopo anni di politica locale attenta e costruttiva; siamo certi che saprà dimostrare tutte le sue qualità, che sono prima di tutto umane ma anche politiche.

A Giuliano Zanni i nostri complimenti per l’ingresso in consiglio comunale: uno stimato professionista come lui saprà dare un importante apporto ai lavori dell’assemblea cittadina.

Buon lavoro di cuore, infine, anche ai nuovi assessori nominati insieme ad Alessandro: Samanta Ruffaldi e Alessandra Borghi.

La Lista Sassolesi continuerà a lavorare nell’esclusivo interesse di Sassuolo e dei sassolesi insieme al Sindaco Menani e alle liste alleate della coalizione.

Speriamo di farlo nel migliore dei modi: accettiamo e auspichiamo consigli, suggerimenti e segnalazioni da tutti i nostri concittadini.

Ci auguriamo che le sterili polemiche montate ad arte negli ultimi tempi si smorzino e che tutta la politica locale – nessuno escluso – torni ad occuparsi dei problemi reali e concreti della città, cosa che peraltro la coalizione di maggioranza ed il Sindaco non hanno mai smesso di fare.