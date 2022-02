Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 6 febbraio 2022

ADV





In mattinata nebbie sulle aree di pianura mentre sulle zone collinari e aree appenniniche generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione. Temperature minime in diminuzione, comprese tra 0 e 3 gradi con valori localmente più bassi sulle aree extraurbane. Massime stazionarie o in lieve flessione, comprese tra 8 e 11 gradi. Venti prevalenti da sud-ovest, deboli in pianura, moderati o forti sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)