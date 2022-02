Con “L’uomo dal fiore in bocca”, con Lucrezia Lante della Rovere, prosegue mercoledì la stagione dell’Auditorium Montalcini di Mirandola

ADV





Lucrezia Lante della Rovere e Luigi Pirandello: una delle più brave e poliedriche attrici italiane affronta un ruolo su misura per lei ispirato al celebre dramma (prima novella e poi atto unico) dello scrittore e drammaturgo siciliano.

Mercoledì 9 febbraio prossimo, all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola nell’ambito della stagione teatrale 21/22 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, va in scena “L’uomo dal fiore in bocca” con l’adattamento e la regia di Francesco Zecca, prodotto da Argot Produzioni in collaborazione con Infinito Produzioni. Inizio alle 21; biglietto intero 15 euro, ridotto 13. Info e prevendite: mirandola@ater.emr.it, 0535/22455.