Crisi energia, cosa rischia l’economia? CNA ne parlerà con il presidente di Nomisma e il vicedirettore del Corsera

L’aumento dei costi delle materie prime e, oggi, la crescita esponenziale dei costi dell’energia rischiano di innescare una vera e propria bomba economica e sociale. Il problema si sta facendo pesantemente sentire non solo su attività e imprese, ma anche sui cittadini. Ma da dove nascono queste tensioni? Perché si stanno ripercuotendo in Europa e in particolare in Italia? E, soprattutto, per quanto potranno durare?

CNA Modena, per analizzare la situazione, ha organizzato per martedì 8 febbraio alle 20.30 una videoconferenza alla quale parteciperanno Davide Tabarelli, professore di economia all’Università di Bologna e presidente della società di ricerca energetica Nomisma Energia, e Federico Fubini, vicedirettore e responsabile delle pagine economiche del Corriere della Sera.

L’evento è gratuito e aperto a tutti previa iscrizione su www.mo.cna.it