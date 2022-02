Uscire dal Guscio 2021-22: torna il Festival di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza

Uscire dal Guscio 2021-22: torna il Festival di letteratura per l’infanzia e...

Tutto pronto per ripartire con la seconda parte del “Festival di Letteratura per l’Infanzia e l’Adolescenza Uscire dal Guscio educare alle differenze”: dal 10 febbraio 2022 al via tutte le attività nelle scuole e nei Comuni dell’Unione Reno Galliera.

Nonostante l’incertezza del momento, abbiamo deciso di proseguire con la programmazione degli eventi in particolare all’interno delle scuole, per sostenere l’attività educativa degli insegnanti.

Il Festival non rinuncia alla sua vocazione comunitaria e propone, quando è possibile, tutte le attività in presenza, per restituire alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, agli insegnanti, alle famiglie, il piacere di incontrarsi e condividere l’amore per la lettura, e le riflessioni ad alta voce su diversità, stereotipi e pregiudizi, violenza sulle donne e assistita dai minori, razzismo, omofobia e bullismi.

Uscire dal Guscio è un progetto promosso e finanziato da Unione Reno Galliera, Regione Emilia Romagna, con il patrocinio di Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con Associazione Genitori Rilassati APS.

Il programma (suscettibile di modifiche) prevede incontri nelle scuole, laboratori di teatro dentro e fuori la scuola, la Terza Edizione della “Rassegna dei libri Gentili” nelle biblioteche dell’Unione, spettacoli a teatro, conferenze, formazione:

SEZIONE INCONTRI CON L’AUTORE E L’AUTRICE NELLE SCUOLE di ogni ordine grado dei Comini dell’Unione Reno Galliera. Incontri con : Fulvia Degli Innocenti, Gabriele Clima, Antonio Sidoti, Marianna Balducci, Barbara Vagnozzi, Aurora D’Agostino, Gaia Guasti, Cristina Obber, Amina El Nasif, Virginia Stefanini, Guia Risari, Elisabetta Bellotti, Alessandro Riccioni, Luigi Ballerini, Florisia Sciannamea, Cristina Petit, Giorgia Vezzoli. Marta Morros, Natasha Tarplay

INCONTRI NELLE SCUOLE CON LE ASSOCIAZIONI: Nelle scuole per l’infanzia e primaria, le bambine e bambini incontrano l’Associazione Famiglie Arcobaleno, l’Associazione “Razzismo brutta Storia” : alle classi e sezioni vengono proposte letture di libri e laboratori creativi/formativi sui temi del rispetto delle diversità e contrasto al razzismo e la linguaggio d’odio.

EVENTI TEATRALI PER LE SCUOLE evento teatrale riservato alle scuole “Disconnesso fuga off line” di e con Guido Castiglia della compagnia teatrale torinese Nonsoloteatro: è uno spettacolo che tratta lo scontro titanico tra realtà fisica e realtà virtuale, una dicotomia resa ancor più evidente dalla condizione pandemica e dal distanziamento sociale che ha reso ammissibile la bulimia del virtuale, attribuendole il valore di salvagente sociale e simbolo di emancipazione tecnologica.

Giovedì 15 marzo 2022 – Orario scolastico – Teatro B. D’Antona – Castel Maggiore

EVENTI TEATRALI PER LA CITTADINANZA con le ragazze e i ragazzi del Laboratorio di Formazione Teatrale “Tra Me” e la performer Rossella Dassu

Domenica 20 marzo – ore 19 – Teatro B. D’Antona – Castel Maggiore

TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA DEI LIBRI GENTILI NELLE BIBLIOTECHE DELL’UNIONE RENO GALLIERA : 9 appuntamenti di letture e laboratori creativi . La Rassegna propone nove appuntamenti di lettura ad alta voce accompagnati da laboratori creativi rivolti a bambine e bambini, alle loro famiglie Letture e laboratori a cura dell’Associazione Tararì tararera… APS.

Da sabato 19 marzo al 28 maggio 2022 – nelle 9 biblioteche dell’Unione Reno Galliera

LBORATORI TEATRALI NELLE SCUOLE proseguono i laboratori di formazione teatrale nelle scuole per l’infanzia e primarie curati dalla formatrice Daniela Bises

LABORATORIO TEATRALE PER ADOLESCENTI “TraMe” partito lo scorso novembre, prosegue con gli appuntamenti fino a marzo 2022. Il laboratorio è curato da Rossella Dassu – Sala Trenti – San Giorgio di Piano.

LABORATORIO TEATRALE PER LE SCUOLE SUPERIORI per i ragazzi e ragazze delle scuole superiori in programma da febbraio a marzo 2022 con Rossella Dassu.

FORMAZIONE DOCENTI UNA GIORNATA LABORATORIO SU ALBI ILLUSTRATI, SCRITTURA E POESIA A SCUOLA CON LA POETESSA E SCRITTRICE SILVIA VECCHINI sabato 26 marzo 2022 – orario 10/12 e 13.30/16 – Biblioteca San Giorgio di Piano – Modalità: in presenza

CONFERENZA “Ascoltare le storie, per cominciare a raccontare le proprie”: le comunità alloggio per i minori come spazi di accoglienza sicuri. Narrare attraverso i libri le storie delle bambine e dei bambini. Intervengono: Claudia Dato vicepresidente “Piccolo principe” Cooperativa Sociale Onlus , Florisia Sciannamea scrittrice, esperienze di Case rifugio del territorio di Bologna e Provincia.

VENERDI’ 8 APRILE ore 20.45 – Teatro B. D’Antona – Castel Maggiore

STEREOTIPI DI GENERE : APRILE 2022 Mi piace spiderman e allora?” Presentazione del corto “Mi piace Spiderman e allora?” del regista Federico Micali, prodotto da Dnart (casa di produzione cinematografica con sede a Firenze), scritto con Serena Mannelli e ispirato all’omonimo libro di Giorgia Vezzoli (edito da Settenove edizioni). Partecipano il regista Federico Micali e l’autrice Giorgia Vezzoli.

Evento in programma in una scuola primaria ad aprile

Per info e iscrizioni festival@usciredalguscio.it – Tutti i materiali sul sito www.usciredalguscio.it Facebook uscire dal guscio