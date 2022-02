Apre un conto in banca a Carpi con documenti falsi: denunciato dalla Polizia di Stato

Apre un conto in banca a Carpi con documenti falsi: denunciato dalla...

Personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha denunciato in stato di libertà un uomo di 48 anni per i reati di sostituzione di persona e tentata truffa. L’attività di indagine è scaturita dalla denuncia del direttore della filiale di un istituto di credito a Carpi relativa ad un soggetto ignoto, sospettato di essere riuscito a farsi aprire un conto corrente con documenti falsi, intestati in realtà ad un’altra persona ignara di tutto.

Gli investigatori, al termine di accurate indagini, sono riusciti ad identificare l’autore e ad evitare gravi conseguenze e truffe a terzi. Oltre alle tecniche investigative tradizionali, gli agenti hanno fatto ricorso al sistema di riconoscimento immagini di ultima generazione, denominato S.A.R.I., di supporto all’attività degli uffici investigativi. Attraverso un sofisticato processo di algoritmi, il software ha consentito di associare l’immagine dell’individuo allo stato sconosciuto, ai volti già inseriti nelle banche dati della polizia.