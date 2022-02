Carpi: approvati due progetti per il rifacimento di via Griduzza e via dei Grilli

Carpi: approvati due progetti per il rifacimento di via Griduzza e via...

Più di tre milioni per sistemare due strade importanti del forese, via Griduzza e via dei Grilli: la Giunta comunale ha approvato due interventi per mettere in sicurezza i tratti in questione, per un valore complessivo di 3.350.000 euro (Iva inclusa). L’importo è stato chiesto come contributo ministeriale alla luce del recente decreto “Realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio”.

Entrambe le strade presentano gravi criticità, con cedimenti e dissesti del rilevato, che, si legge nella delibera «sono naturalmente indotti dalle condizioni geotecniche del terreno sottostante, ma ancora più dalla costituzione dello stesso rilevato stradale» a suo tempo formato con «l’escavazione dei terreni superficiali di natura limo-argillosa satura, provenienti dai fossi laterali dell’attuale tracciato stradale».

I lavori comprenderanno la rimozione dello strato superficiale, la sua rigenerazione con materiali adeguati, la riasfaltatura e infine il ripristino delle scarpate laterali con terreno vegetale e trattamento con idrosemina.

In via Griduzza questa manutenzione straordinaria riguarderà un tratto di circa 1.200 metri, compreso fra i numeri civici 14 e 3, per un costo di 1,7 milioni, mentre lungo via dei Grilli si interverrà su un chilometro esatto, tra l’Aeroclub e la curva in prossimità della ferrovia.

Afferma Marco Truzzi, assessore ai lavori pubblici: «Come è ben noto ai Carpigiani le strade a nord del Comune hanno problemi strutturali, ne conseguono costi di manutenzione anche sei volte maggiori del resto del territorio e risultati degli interventi non certo soddisfacenti. Grazie a questa opportunità del decreto ministeriale candidiamo due progetti che prevedono non una semplice riasfaltatura, ma una ristrutturazione vera e propria, con una soluzione tecnologica che dovrebbe garantire risultati duraturi e di qualità superiore. I “candidati” scelti sono due strade strategiche, per il collegamento con le frazioni nel caso di via Griduzza, e di accesso all’aeroporto di Fossoli nel caso di via Grilli».