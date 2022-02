Calderara a cubetti, sabato il secondo appuntamento col laboratorio che ricostruisce la città su Minecraft

ADV





È programmato per sabato 12 febbraio alle 15:30, alla Casa della Cultura Italo Calvino, il secondo appuntamento con “Calderara a cubetti”. Si tratta di un laboratorio destinato a ragazzi tra i 7 e i 15 anni, nato dalla collaborazione tra il Comune, e in particolare il suo sistema Culturale Culturara di cui la Casa della Cultura fa parte, Futurlab e il collettivo di architetti bolognesi Verso. Il laboratorio, che nel suo primo appuntamento ha avuto un grande successo, mira a ricostruire Calderara sul popolare videogioco Minecraft.

Un progetto di urbanistica partecipata a partire da un videogame, che prova a edificare una Calderara virtuale non come una realtà staccata dal reale, ma come suggerimento su come i bambini e ragazzi si immaginano e vorrebbero la loro città in futuro. «Un bellissimo progetto – commenta il Sindaco Giampiero Falzone -, che stimola la creatività e fa bene ai nostri ragazzi, che anche in questo modo si sentono parte di una comunità in movimento e continua costruzione. Il nostro focus sulla fascia di età interessata dal laboratorio è costante: vogliamo evitare la dispersione sociale, che purtroppo tra gli adolescenti imperversa, e creare un contatto e un coinvolgimento continuo. Ringrazio in particolare il consigliere comunale Antonio Valerio, che tanto sta facendo nel coordinare questo progetto, il collettivo Futurlab, instancabile nonostante la pandemia, e la Casa della Cultura che offre opportunità di questo tipo e altre, nell’immediato futuro, ne offrirà ».

Il laboratorio Calderara a cubetti, che è programmato anche per il 19 e 26 febbraio (ingresso con Green Pass a partire dai 12 anni), si inserisce nel progetto “Giovani visionari in azione”, è un progetto che raccoglie percorsi partecipati rivolti ai giovani del territorio di Calderara con l’obiettivo di creare una rete e sviluppare un’idea progettuale per il futuro culturale della città. Tutte le informazioni su sito culturara.it.