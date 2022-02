Eletto il nuovo Presidente di ANCE Emilia Leonardo Fornaciari

ADV





“Un’Associazione moderna ed efficiente, in grado di aiutare la crescita delle Imprese attraverso la digitalizzazione del mondo delle costruzioni, la creazione di nuove sinergie e collaborazioni tra Associati e nuovi progetti di comunicazione volti a dare una nuova visibilità alle Imprese del nostro territorio. Senza dimenticare i “temi caldi” che il settore sta affrontando in prima linea: la struttura sarà a disposizione degli Associati per dare un supporto operativo nei processi di aggregazione, attestazione e qualificazione che saranno necessari per affrontare da primi attori le sfide del PNRR”.

Sono queste le prime affermazioni di Leonardo Fornaciari, Presidente neo eletto di ANCE EMILIA, l’Associazione dei costruttori di Bologna, Ferrara e Modena, per il quadriennio 2022-2026. Il Presidente raccoglie il testimone di Giancarlo Raggi, storico volto di ANCE, al quale vanno i ringraziamenti “per aver guidato l’Associazione con grande dedizione ed efficienza durante un periodo di grandi cambiamenti, sia del settore che della struttura associativa.”

Leonardo è titolare di una impresa operante nel campo delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni, del restauro e risanamento conservativo e specializzata in interventi di consolidamento e adeguamento sismico di edifici civili e industriali. ANCE EMILIA nasce nel 2019 dalla fusione di ANCE Bologna, ANCE Ferrara e ANCE Modena. Ad oggi ANCE EMILIA conta più di 300 Imprese Associate facenti parte della filiera delle costruzioni, che producono più di 2 miliardi di fatturato complessivo e occupano oltre 5500 dipendenti; è la prima associazione regionale del sistema ANCE e la 7° territoriale in Italia.