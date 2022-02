Aperte le iscrizioni al Centro per bambini e famiglie di Fiorano

ADV





E’ possibile iscriversi al Centro bambini e famiglie “La Casa dei Giochi” di Fiorano Modenese per il periodo marzo – giugno 2022.

Il Centro per bambini e famiglie è rivolto ai bambini da uno a tre anni che non frequentano il nido, accompagnati da adulti di riferimento (ad esempio genitori o nonni), ), in uno spazio appositamente attrezzato presso il nido d’infanzia di via Messori.

Il servizio funziona dalle 9.30 alle 12.30 suddiviso in due gruppi, uno al martedì e giovedì, l’altro il mercoledì e venerdì. I costi sono di 136 euro per i residenti e 144 euro per i non residenti, per il periodo marzo-giugno.

Il Comune di Fiorano ha aderito alla misura della Regione Emilia Romagna “Al Nido con la Regione” al fine di ridurre le tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia. L’agevolazione si applica anche alle famiglie iscritte al Centro per bambini e famiglie, e prevede uno sconto del 20% sulla retta per coloro che hanno un ISEE inferiore a 26.000 € .

Il modulo per le iscrizioni è disponibile sul sito del Comune di Fiorano Modenese

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Istruzione, tel.: 0536 833407 – 0536 833420, email scuola@fiorano.it. Il modulo per le iscrizioni è anche disponibile sul sito del Comune di Fiorano Modenese