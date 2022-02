Marco Dall’Osso confermato segretario generale degli ‘atipici’ Cisl ER

ADV





E’ quanto è stato deciso oggi pomeriggio, a Bologna, presso la sede Cisl di Via Milazzo, nell’ambito del terzo Congresso regionale della categoria cislina. Presenti, tra gli altri, il segretario generale nazionale Mattia Pirulli e il segretario generale Cisl ER Filippo Pieri.

Nato a Lugo (Ravenna), 46 anni, sposato, tre figli, Dall’Osso dopo il diploma inizia il suo percorso sindacale al patronato Inas di Ravenna, per poi seguire il Centro servizi per il Lavoro della Provincia di Ravenna e quindi diventare responsabile dell’Associazione lavoratori autonomi atipici (ALAI) della CISL ravennate. Nel 2013 diventa coordinatore FELSA CISL dell’Area Romagna ed entra in Segreteria regionale. Quattro anni dopo, nel 2017, viene eletto segretario generale regionale della categoria ed entra, in qualità di componente, nella Segreteria regionale della Fist Cisl ER.

“In un mercato del lavoro frenetico, che peraltro oggi si colloca in un delicato periodo post pandemico, i giovani, i lavoratori somministrati ed autonomi possono e devono far sentire la loro voce, esercitare il loro diritto al lavoro attraverso gli strumenti di vere politiche attive del lavoro, in particolare con il CCNL della somministrazione, gli enti bilaterali e il welfare dedicato al mondo autonomo”, ha esordito il neoeletto.

“Infatti – ha concluso Dall’Osso – Una delle prerogative basilari per il lavoro è la dignità. La dignità del lavoro è il vero collante per una società civile inclusiva e non selettiva, una società dove tutti devono essere messi nelle condizioni di poter esercitare, far crescere e far conoscere la propria professionalità”, ha concluso Dall’Osso.

La Segreteria della Felsa Cisl ER è stata completata con l’elezione di Francesca Cocco, Segretaria generale della Felsa Cisl Area metropolitana bolognese, in qualità di secondo componente.