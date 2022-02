Super green pass, via libera all’arrivo di espositori e buyer esteri a Bolognafiere

Le nuove regole nell’ultimo decreto legge in vigore dal 5 febbraio 2022. Punto tamponi in Piazza Costituzione durante le manifestazioni

ADV





Il decreto legge del Governo, in vigore dal 5 febbraio 2022, con le nuove misure sulla certificazione verde, consente ai cittadini extra UE in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o vaccinazione anche con vaccini non autorizzati o non riconosciuti dall’EMA, l’agenzia europea per i medicinali, l’accesso ai servizi e alle attività per cui in Italia è previsto il Super Green Pass. Per entrare alle fiere, partecipare ai congressi, frequentare hotel e ristoranti, basterà effettuare un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).

Si tratta di una notizia importante e molto attesa anche da BolognaFiere che ora può riaprire le porte dei propri padiglioni a tutti gli ospiti internazionali, espositori e buyer, a partire dalla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi (21-24 marzo), Sana Slow Wine Fair (27-29 marzo), Marca by BolognaFiere (12-13 aprile) e Cosmoprof (28 aprile-2 maggio).

“Ringraziamo il Governo per la sensibilità nei confronti della grande battaglia che le fiere italiane e l’associazione che le rappresenta hanno portato avanti sul tema dei corridoi verdi – afferma Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere e Vice Presidente di Aefi –. La decisione di consentire ai vaccinati non EMA di partecipare alle nostre esposizioni, garantendo le condizioni di sicurezza, consentirà alle fiere di tornare ad essere il motore dello sviluppo del commercio internazionale e della crescita del made in Italy nel mondo”.

I padiglioni di BolognaFiere torneranno presto a parlare molte lingue confermando la propria vocazione sempre più internazionale: ospiti, espositori e buyer esteri potranno sottoporsi al tampone anche nel punto che verrà allestito all’ingresso di Piazza Costituzione durante le manifestazioni.

Consulta il calendario fieristico 2022 di BolognaFiere: https://www.bolognafiere.it/calendario-2022/