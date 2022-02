Raid di furti a Gattatico, recuperata intera refurtiva

ADV





E’ stata una notte di passione quella tra le 23.00 dell’8 febbraio e le 5 del giorno successivo dove ignoti ladri hanno compiuto una vera e propria razzia nei confronti di alcuni esercizi commerciali del comune di Gattatico. Furti che al mattino successivo sono stati puntualmente denunciati ai carabinieri della stazione di Gattatico che, oltre a curare i relativi sopralluoghi, hanno avviato immediate indagini che hanno condotto a due 25enni residenti nel reggiano.

I due sospetti, sono stati trovati in possesso, a seguito di una perquisizione domiciliare, dell’intera refurtiva provento di furto ai danni di un bar, un ristorante e un negozio di parrucchiere tutti ubicati a Gattatico.

L’attività ha portato anche al rinvenimento anche di 4 biciclette asportate a tre privati abitanti a Poviglio e Gattatico, biciclette che secondo le ipotesi investigative dei carabinieri sono state utilizzate dai ladri per spostarsi. Per questi motivi con l’accusa di concorso in ricettazione i carabinieri della stazione di Gattatico hanno denunciato alla Procura reggiana i due presunti responsabili. In loro disponibilità a seguito della perquisizione domiciliare è stata trovata l’intera refurtiva, del valore di alcune migliaia di euro, costituita da contante per circa 300 euro, numerosi prodotti e accessori per parrucchiera, bevande alcoliche, alimenti congelati ma anche un registratore di cassa, un computer, un tablet e un cellulare tutto risultato essere stato asportato nelle tre attività commerciali prese di mira.

Inoltre i carabinieri di Gattatico hanno rinvenuto e restituito ai derubati 4 biciclette di cui due rubate a un 57enne di Poviglio, una rubata a un 65enne di Gattatico ed altra rubata a una 24enne di Poviglio. Le attività commerciali prese di mira sono risultate essere il ristirante Bistrot di via Fratelli Cervi a Gattatico, il negozio di parrucchiere unisex di via Libertà a Gattatico e il bar civico 4 di via Valle sempre a Gattatico. Per i due 25enni trovati in possesso di quanto rubato è quindi scattata la denuncia alla procura reggiana per il reato di ricettazione. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità degli indagati.