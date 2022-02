Una nuova stagione per la Riserva delle Salse di Nirano

Riprendono le attività alla Riserva regionale delle Salse di Nirano, con un ricco programma di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, in collaborazione con Ecosapiens e La lumaca.

Visite guidate gratuite, laboratori creativi, del riuso, alla scoperta della biodiversità, della flora e fauna locale e dell’affascinante mondo delle api, per arrivare ai festeggiamenti, ad aprile, dei 40 anni della Riserva.

Si comincia lunedì 14 febbraio, con ‘Un San Valentino bestiale!’, passeggiata al chiaro di luna per scoprire le tecniche di corteggiamento dei mammiferi che popolano la Riserva. Domenica 20 febbraio il pomeriggio è dedicato a ‘Giovani ornitologi’ che insieme ad una guida ambientali assembleranno e monteranno nidi artificiali per le coppie di piccoli passeriformi che presto li utilizzeranno. Il mese di febbraio si chiude, domenica 27, con un divertente laboratorio di riuso creativo, per dare nuova vita agli oggetti, riducendo i rifiuti, a cura dell’associazione ‘Tutto si muove’ e del Centro Intercomunale del Riuso.

A marzo, oltre alla visita guidata gratuita mensile per scoprire lo spettacolare ambiente dei vulcani di fango, sono quattro gli appuntamenti dedicati a bambini, ragazzi e famiglie: ‘Curiosi per Natura’, ‘Un tesoro di biodiversità’ e ‘Piccoli Arcimboldi; il mese si conclude con un pomeriggio alla scoperta del ‘Magico mondo delle api’, insieme alle apicoltrici dell’azienda agricola Api Libere.

Domenica 3 aprile si fa festa per i 40 anni dall’istituzione della Riserva regionale e la festa continua il sabato successivo, 9 aprile, con un laboratorio di costruzione di strumenti musicali eco-friendly. Si prosegue poi con i ‘Guerrilla gardening’ e con la caccia all’uovo di Pasquetta. Le attività proseguono nel mese di maggio con visita guidata, passeggiata notturna per scoprire le attività notturne degli abitanti della Riserva e divertenti letture, fino a domenica 29 maggio dedicata alla orienteering, in occasione della Settimana Europea dei Parchi.

Tutte le attività sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria tramite from online sul sito Fiorano Turismo.

Per informazioni è possibile consultare il sito del turismo di Fiorano Modenese, scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118.