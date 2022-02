ADV





Va in archivio anche la ventiseiesima giornata di Serie C, che entra nel vivo con la volata che proseguirà con un turno infrasettimanale nella prossima settimana. Nel girone B, il Modena sbatte in casa della Lucchese sullo 0-0 e si espone a un nuovo aggancio da parte della Reggiana, chiamata però al difficile posticipo di lunedì sera contro il Pescara.