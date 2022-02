Elenco di chiusure notturne su Tangenziale di Bologna, A14 e A1

ADV





Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 “Borgo Panigale” e lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”, verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 “Borgo Panigale”, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest;

-nelle due notti consecutive di giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Bologna città, il ramo di svincolo che dalla SP569 “Nuova Bazzanese” immette all’ingresso della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della Nuova Bazzanese situato nella carreggiata opposta.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Pietro o di Faenza.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o di Piacenza sud;

-dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano.