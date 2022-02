Sopra la credenza le dosi di eroina: 44enne arrestato a Reggio Emilia

ADV





L’attenta attività di monitoraggio sugli assuntori di sostanze stupefacenti, ha portato i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Reggio Emilia ad attenzionare un 44enne residente nel reggiano che da più parti veniva indicato come persona dedita alla compravendita di stupefacenti. Delazioni puntuali e risultate fondate giacché all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri rinvenivano una quindicina di dosi di eroina e due bilancini di precisione.

Nel corso dell’attività i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia rintracciavano anche un cliente del presunto spacciatore, che sentito dai militari confermava di aver acquistato nel domicilio del sospettato, in più occasioni, dosi di eroina. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Reggio Emilia nella mattinata di ieri hanno tratto in arresto il 44enne residente a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana.

Nella mattinata di ieri i militari, forti delle delazioni in possesso, predisponevano un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del presunto spacciatore che veniva fermato mentre usciva dalla sua abitazione. Identificato in un 44enne veniva invitato a tornare dentro casa dove i carabinieri davano corso a una perquisizione domiciliare che si concludeva con esito positivo. L’interessato infatti mostratosi collaborativo consegnava spontaneamente una piccola scatolina di plastica, nascosta sopra la sommità della credenza, contenente 14 palline contenenti complessivamente 11 grammi circa di eroina. Dalla stessa credenza l’uomo prelevava e consegnava ai carabinieri due bilancini di precisione. Nel proseguo della perquisizione venivano inoltre rinvenute, all’interno del secchio della spazzatura, dei ritagli in plastica dello stesso colore e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi precedentemente rinvenute.

Nel corso dell’attività veniva anche individuato un 40enne reggiano, noto per essere assuntore di eroina, che sentito dai carabinieri riferiva aver acquistato nel recente passato e in più occasione eroina dal 44enne che, alla luce delle risultanze, veniva dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, venendo ristretto al termine delle formalità di rito a diposizione della Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.