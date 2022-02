A Sasso Marconi, il 16 e 17 febbraio lo spettacolo teatrale ispirato a “Il processo” di Franz Kafka

ADV





La rassegna teatrale di prosa “Minoranze silenziose” prosegue domani e giovedì sera con il secondo appuntamento: “Circo Kafka”, spettacolo di Claudio Morganti con Roberto Abbiati e la partecipazione di Johannes Schlosser.

Si tratta di una pièce ispirata a “Il processo” di Franz Kafka in cui Abbiati, indossando di volta in volta i panni di poliziotto, carceriere, giudice, accusato e accusatore, ricostruisce la vicenda di Josef K., il protagonista del romanzo: un impiegato di banca arrestato, condannato dopo un processo grottesco, senza essere nemmeno stato informato in merito alla natura delle accuse a suo carico, e infine giustiziato.

Una storia surreale, raccontata con il solo linguaggio del corpo e l’ausilio di suoni e musica, che prende forma all’interno di una stanza, in uno spazio scenico simile ad un piccolo circo traboccante di oggetti realizzati con materiali di recupero.

Uno spettacolo che ci induce a ridere compassionevolmente sul senso di un processo ingiusto che, a ben vedere, riguarda tutti, e ci invita a riflettere su ciò che può inaspettatamente cambiare la nostra esistenza.

“Circo Kafka” va in scena mercoledì 16 e giovedì 17 Febbraio alle 21.15 nelle sale di Villa Davia, al Borgo di Colle Ameno.

Biglietto d’ingresso: 10 Euro – ridotto 5 Euro per gli under 25.

Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio turistico infoSASSO, tel. 051 6750409, o via SMS o WhatsApp al 342 7163977 (indicando nome cognome e numero di partecipanti).