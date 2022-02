Contestazione no mask all’Albo Pretorio del Comune di Reggio: identificati un reggiano ed un modenese

ADV





Nel pomeriggio dello scorso 8 febbraio due uomini, accampando la scusa di dover effettuare un intervento, sono riusciti ad accedere negli uffici dell’Albo Pretorio al momento chiuso al pubblico. Una volta all’interno, hanno affrontato il personale di portineria addetto all’assistenza degli impiegati e degli Assessori riuniti in Giunta, che alle ripetute richieste di indossare le mascherine e di uscire, poiché gli uffici erano chiusi al pubblico, con fare provocatorio petulante e offensivo hanno proseguito nel canzonare le impiegate con richieste senza senso. All’intimazione di uscire si sono rifiutati cercando di giustificare l’inutilità della mascherina e dei decreti anti Covid-19.

L’intera incursione, durata circa 7 minuti, è stata registrata dagli interessati che successivamente hanno fatto circolare il video sui social. La visione dei filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza ha permesso agli operatori di questa Digos di riconoscere i due uomini, un modenese di anni 45 e un reggiano di 48 anni, già noti per analoghe iniziative attuate anche in altre Province. Entrambi saranno denunciati alla locale Procura della Repubblica per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità ed il modenese anche per l’inottemperanza del Foglio di ‘Via Obbligatorio’ dal Comune di Reggio Emilia.