Si scaglia contro i Carabinieri che lo riaccompagnano ai domiciliari. Altri guai per giovane modenese

ADV





Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso hanno tratto in arresto un 25enne per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari a seguito di aggravamento di precedente misura cautelare meno afflittiva, nella giornata di ieri è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza dibattimentale. Al termine, durante la ricollocazione agli arresti domiciliari, il 25enne si è scagliato contro i militari strattonandoli e spingendoli per impedire il compimento dei loro atti d’ufficio.

Questa mattina è stato condotto di nuovo davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a decorrere dal termine della precedente misura degli arresti domiciliari.