Inrete, 800 metri di nuovi cavi per la rete elettrica di Pavullo

Oggi Inrete ha avviato i lavori per la sostituzione di circa 800 metri di linee elettriche aeree nella frazione di Sant’Antonio, nel comune di Pavullo. Nello specifico, l’operazione consiste nel rimuovere il vecchio materiale, composto da un semplice conduttore non isolato, e installare un cavo isolato di nuova generazione, più performante ed efficiente.

I tecnici di Inrete, la società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di energia elettrica e gas, coglieranno anche l’occasione per ottimizzare alcuni punti critici della rete della zona, così da elevare ulteriormente la qualità del servizio. Lungo la linea rinnovata verranno dunque installati due nuovi punti di sezionamento telecomandati, che in caso di necessità potranno essere manovrati da remoto, senza che si debba attendere l’arrivo sul posto di un operatore. Così facendo, i tempi di ripristino del servizio, in caso di eventuali distacchi, potranno essere sensibilmente più brevi, a vantaggio degli utenti serviti.

Gli interventi, che richiederanno un investimento da parte di Inrete di circa 70mila euro, verranno eseguiti in più stralci e distribuiti in un arco di circa 4 mesi. Sarà anche necessario effettuare alcune interruzioni programmate del servizio, ma queste verranno comunicate agli interessati con largo anticipo.