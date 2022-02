Educazione Stradale a scuola a Fiorano Modenese

ADV





Anche quest’anno è ripartito il progetto di Educazione Stradale nelle scuole di Fiorano Modenese. Dal mese di gennaio sono iniziate le lezioni frontali, tenute da agenti della Polizia Locale, che hanno coinvolto circa 350 giovani alunni delle classi di quarta e quinta elementare, per un totale di 16 sezioni. Alle ore trascorse in aula, in primavera seguiranno – almeno per le quarte – lezioni pratiche all’aria aperta, presso il Parco di via S. Caterina, lungo l’apposito percorso predisposto per l’insegnamento dell’Educazione Stradale dei più piccoli.

L’agente Miriam Leoni ha l’obiettivo di far comprendere ai bambini concetti semplici e chiari circa le regole e i comportamenti corretti da seguire per circolare sulla strada in modo sicuro e rispettoso, che sia a piedi o in bicicletta. Il percorso situato nel parco è lungo circa 700 metri, con tanto di segnaletica orizzontale, così da abituare i più piccoli al linguaggio e ai simboli usati per regolamentare il traffico: non esistono molti percorsi così ben strutturati per l’insegnamento di un argomento tanto importante e delicato, per questo rappresenta un fiore all’occhiello del nostro Comune in merito all’Educazione Civica.

“Oltre a essere parte integrante del percorso di Educazione Civica nelle scuole – afferma l’assessore Luca Busani – l’educazione stradale rappresenta un importante strumento per consolidare le abitudini dei nostri studenti e bambini verso una mobilità dolce e sostenibile, anche in completa autonomia, ma sempre in sicurezza”.