Multisport ne’ Monti accende i fari sul 70° Torneo della Montagna

Grazie alla collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia, il progetto Multisport ne’ Monti accende i fari sulla 70^ edizione del Torneo della Montagna che andrà in scena la prossima estate. Una ricorrenza così importante diventa in tal modo occasione per evidenziare ai giovani del territorio la storia, i valori, le tradizioni, gli aneddoti e le emozioni che da sempre il Torneo della Montagna genera nella comunità dell’Appennino.

Saranno 10 le classi coinvolte in 90 minuti di live streaming che verrà generato dalla sede del CSI di Reggio Emilia alla presenza di dirigenti dell’Ente di Promozione Sportiva che da sempre organizza il torneo, ma anche di calciatori e dirigenti sportivi locali che ne sono stati protagonisti. È prevista la partecipazione di Daniele Barozzi, bomber del Baiso che per tre volte si è aggiudicato la classifica marcatori del Torneo ed è in programma anche la testimonianza di Marco Silvestri, attuale portiere dell’Udinese Calcio, che in veste di capitano della squadra giovanile del Cerrè Sologno fu protagonista di due finali del Torneo della Montagna.

Attenti fruitori del live streaming saranno gli studenti di Castelnovo che nell’ambito di Multisport ne’ Monti già stanno vivendo un ciclo di esperienze di approccio alla disciplina del calcio con il Progetto Montagna. A loro, venerdì si uniranno a distanza anche classi di pari grado delle scuole di Felina, Busana, Albinea, Viano e Baiso per un totale di 230 studenti. Il programma prevede numerose occasioni di interattività fra studenti e testimonial. Storie di squadre e di paesi, albo d’oro, regolamenti, impianti sportivi, calciatori famosi, calciatori locali, tanti saranno gli argomenti posti al centro dell’attenzione.

Multisport ne’ Monti è un progetto promosso dalla Cooperativa Sportiva di Comunità Pol. Quadrifoglio in partenariato con il Comune di Castelnovo ne’ Monti, realizzato con il sostegno della Legge 8/2017 della Regione Emilia-Romagna.