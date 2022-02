Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 18 febbraio 2022

ADV





Al mattino nuvolosità irregolare di tipo stratificato con locali nebbie in pianura, soleggiato in collina, addensamenti nuvolosi sul crinale appenninico ; ampi rasserenamenti nel corso della giornata. Aumento della nuvolosità bassa dalle ore serali con possibili deboli e irregolari piogge sui rilievi occidentali. Temperature minime in aumento, comprese tra i 2/3 gradi della pianura emiliana, con valori localmente più bassi nelle aree extraurbane e i 4 gradi del settore costiero. Massime stazionarie o in flessione comprese tra 10 e 14 gradi. Venti deboli variabili in pianura, moderati con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)