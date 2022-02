Prima importuna i clienti di un bar poi “resiste” ai controlli dei carabinieri. Arrestato nel reggiano

ADV





Nel primo pomeriggio di ieri, in un bar di un comune della bassa reggiana un uomo, probabilmente complice l’uso smodato di alcolici, ha incominciato a importunare i clienti presenti nell’esercizio pubblico. Quando i Carabinieri in forza al nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla sono intervenuti allertati dal barista, si sono visti dover contenere la furia dell’esagitato, andato ulteriormente in escandescenza.

Questa in sintesi la premessa dei fatti culminati con l’arresto di un 50enne residente in un comune della bassa reggiana chiamato a rispondere del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Domani mattina l’uomo comparirà, per la convalida dell’arresto, davanti al tribunale di Reggio Emilia.

Una vicenda che si è sviluppata in due momenti. Il primo intorno alle 13:00 quando l’uomo, in evidente stato d’ebrezza, ha incominciato a importunare i clienti del bar. Il secondo poco dopo, quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Guastalla è intervenuta per cercare di portare alla calma l’uomo. Quest’ultimo alla vista dei militari è andato in escandescenza cercando dapprima di colpire con una testata gli operanti per poi spintonarli offenderli e minacciarli.

Alla luce dei fatti l’uomo è stato arrestato e ristretto a disposizione della Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.