Domani alla Cionini Costanza DiQuattro presenta “Giuditta e il monsù”

Domani, sabato 19 febbraio a partire dalle ore 17 in Biblioteca N. Cionini, Costanza DiQuattro, dialogherà con Monica Luisa Franzoni presentando “Giuditta e il monsù” (Baldini & Castoldi, 2021) – candidato proprio pochi giorni fa dal giornalista Franco Di Mare per il Premio Strega 2022.

Giuditta e il monsù: Ibla, 1884. A Palazzo Chiaramonte, una notte di maggio porta con sé due nascite anziché una soltanto. Fortunato, abbandonato davanti al portone, e Giuditta, l’ultima femmina di quattro sorelle. Figlia del marchese Romualdo, tutto silenzi, assenze e donne che non si contano più, e di sua moglie Ottavia, dall’aria patibolare e la flemma altera, è proprio lei a segnare l’inizio di questa storia. Lambendo cortili assolati e stanze in penombra, cucine vissute ed estati indolenti, ricette tramandate e passioni ostinate, il romanzo si spinge fin dove il secolo volge, quando i genitori invecchiano e le picciridde crescono.

Costanza DiQuattro è nata a Ragusa, nel 1986. Dopo la laurea in Lettere moderne all’Università di Catania, manifesta una forte passione per il mondo del teatro, dello spettacolo, del costume e della società diventando presto, su questi argomenti, una preziosa collaboratrice per “Il Foglio” e alcune testate on-line siciliane. I suoi romanzi sono pubblicati da Baldini+Castoldi.

L’accesso è gratuito, con obbligo di esibizione del green pass rafforzato e di indossare una mascherina FFP2.

Per la partecipazione è consigliata la prenotazione all’indirizzo mail biblioteca@comune.sassuolo.mo.it o al numero 0536880813.