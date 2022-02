FdI Sassuolo: “intervenire per contrastare il fenomeno delle bande giovanili”

Qualche mese fa, abbiamo espresso la nostra preoccupazione per l’impossibilità da parte di molti giovani ad accedere ai locali pubblici a causa dei decreti Covid, perché ciò poteva portare a situazioni di sbando incontrollate ed alla formazione di vere e proprie gang. Purtroppo ciò è avvenuto, a Sassuolo come in altri luoghi.

Ma ancora più preoccupante è l’escalation di violenza che ha colpito poche sere fa il cuore della nostra città, nella sua piazza considerata da tutti il salotto sassolese per eccellenza. Sebbene vi siano stati più di un’avvisaglia e più di un evento simile, infatti, Piazza Piccola è totalmente fuori controllo: la Polizia Locale non la presidia nemmeno di giorno, e quando lo fa si limita a qualche passaggio in auto e, tolte le luminarie di Natale, il luogo è rimasto particolarmente buio!

A pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa che Fratelli d’Italia ha tenuto a Modena sul problema delle bande giovanili, dobbiamo riscontrare la presenza dello stesso problema anche a Sassuolo; quindi chiediamo con forza l’adozione di provvedimenti per l’eliminazione di questa emergenza.

Speriamo che il sindaco Menani si riprenda presto dall’infortunio che lo ha colpito e che possa tornare ad occuparsi della sicurezza in città, come aveva garantito in campagna elettorale.