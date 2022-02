In auto con un coltello a serramanico. Denunciato a Modena dai Carabinieri

Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un 29enne per porto ingiustificato di coltello. L’uomo è stato controllato nella via Nazionale per Carpi, alle 7 del mattino, insieme ad altre persone. Dal controllo dell’autovettura nella sua disponibilità è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm. dei quali, 9 cm. di lama.