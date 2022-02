Sestola, anziano precipita lungo una scarpata durante una manovra col fuoristrada

ADV





Un uomo di 85 anni residente a Sestola, che intorno alle 15:00 con il suo piccolo fuoristrada stava percorrendo la SP 30, giunto in località Castellaro, per cause al vaglio dei Carabinieri, pare nel corso di una manovra, è precipitato nella scarpata sottostante. Allertato, il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza di Sestola, l’automedica di Pavullo, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone – che ha attivato la squadra di Sestola – i Vigili del Fuoco intervenuti con l’elicottero decollato da Bologna e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

L’uomo è stato raggiunto in breve tempo dai tecnici che hanno fatto scendere in sicurezza il medico e l’infermiere del 118. L’elicottero di Pavullo arrivato in zona ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non era atterrabile. Dopo valutazione e sedazione da parte dell’anestesista, il paziente è stato recuperato con il verricello e trasportato a Baggiovara in codice di media gravità. Le operazioni di recupero sono state agevolate dai Vigili del Fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il teatro delle operazioni.