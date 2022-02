Corso di Astrofotografia a Castelnovo Monti dal 24 febbraio

ADV





Tra i vari approcci con cui imparare a orientarsi e a scoprire le meraviglie della volta celeste, la fotografia rappresenta uno dei più efficaci ed emozionanti. A tal riguardo, nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Casa delle Stelle” patrocinato dal Comune di Castelnovo Monti, è stato programmato un corso di fotografia dedicato a chi, con tanta curiosità e interesse, sta muovendo i primi passi nell’affascinante mondo dell’astrofotografia.

Il programma dell’iniziativa prevede tre lezioni di teoria in modalità streaming per apprendere le basi con cui riprendere la volta celeste e un’uscita pratica presso il Parco Nazionale dell’Appenino Tosco-Emiliano per mettere in pratica, in modo guidato, le tecniche fotografiche acquisite. Docente del corso sarà Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica. L’evento di presentazione si terrà giovedì 24 febbraio, alle ore 21, in diretta “on-line”. Durante la serata verranno illustrati i contenuti del corso e comunicato il calendario di svolgimento. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.