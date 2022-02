Un lupo avvistato a Castellarano nel parcheggio del centro commerciale

ADV





Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castellarano, la notte scorsa durante un servizio di controllo del territorio, transitando lungo via Radici Nord all’altezza del centro commerciale Vittoria, ha avvistato un lupo che, sbucato dal parcheggio del centro commerciale, si è diretto verso i campi, disperdendosi per le campagne in direzione del paese di San Valentino. Essendo l’animale una specie protetta in Italia, i carabinieri hanno attivato i colleghi della stazione carabinieri forestale di Scandiano a tutela dello stesso animale.