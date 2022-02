Chiesa sassolese in lutto: è morto Don Erio

ADV





Un altro gravissimo lutto colpisce il clero sassolese. E’ infatti scomparso Don Erio Bertolotti, sacerdote ben conosciuto in città, dove era arrivato a metà degli anni Sessanta. Nato a Pratofontana, nella Bassa Reggiana, nel settembre del 1928, Don Erio aveva esercitato il suo ministero anche a Casalgrande e a Mandrio per una decina danni, dopo l’ordinazione, ma nel 1965 era arrivato a Sassuolo: insegnante presso le scuole cittadine per 20 anni, è stato viceparroco di San Giorgio dal 1965 al 2014, oltre che assistente della sezione dell’Unitalsi cittadina dal 1990 al 2010.