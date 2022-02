Rinviato a marzo 2023 il concerto di Ermal Meta previsto il 15 marzo 2022 a Bologna

ADV





La tournée teatrale di Ermal Meta è stata interamente riprogrammata per la primavera 2023, ne consegue che il concerto previsto inizialmente all’Unipol Arena e poi programmato al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 15 marzo 2022 è rinviato all’1 marzo 2023.

Le vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento. A ciò si aggiunge che, mercoledì 16 febbraio, Ermal Meta è risultato positivo al COVID-19. Per tutte queste ragioni l’artista ha deciso di posticipare l’intero tour per evitare sovrapposizioni con i nuovi imminenti progetti a cui sta lavorando.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

Tutti coloro che sono in possesso di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport e che non hanno ancora confermato la loro partecipazione, potranno farlo a partire dal 28 febbraio 2022 a questa pagina: https://www.clappit.com/ermal-meta-2022.

Ulteriori informazioni: assistenzaEM@friendsandpartners.it

Per informazioni: www.mescalmusic.com – www.friendsandpartners.it – www.vertigo.co.it