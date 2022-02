Controlli della Polizia Stradale, ritirate cinque patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica

Controlli della Polizia Stradale, ritirate cinque patenti per guida in stato di...

Continua l’attività della Polizia Stradale impegnata al contrasto della incidentalità stradale nel territorio della provincia di Modena dovuta a comportamenti pericolosi alla guida.

Nella giornata del 19 febbraio scorso, personale della locale Sezione, è intervenuto di notte su tre distinti sinistri stradali, due dei quali causati da conducenti con tasso alcolemico, rilevato a mezzo etilometro, rispettivamente di quattro e tre volte superiore al limite consentito.

Tali infrazioni, ai sensi di legge, hanno comportato la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il ritiro per la sospensione della patente di guida e il sequestro ai fini della confisca dei veicoli.

Nel corso dei controlli, è stata anche ritirata la patente ad un giovane neopatentato trovato alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Durante la stessa giornata, in transito sulla tangenziale di Modena, gli agenti hanno sanzionato il conducente di un autobus, carico di passeggeri, che pericolosamente, dopo essersi accorto di avere superato uno svincolo di uscita, ha deciso di raggiungerlo in retromarcia. L’autista è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art.176 co.20 del C.d.S., che prevede il pagamento di un importo pari a 430 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Nella notte del 20 febbraio scorso, gli operatori della Polizia Stradale hanno contestato altre due violazioni per guida in stato di ebrezza alcolica, con contestuale ritiro delle patenti di guida; nel primo caso è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria mentre per il secondo conducente è scattata anche la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Nella stessa giornata un giovane è stato sanzionato con un’ammenda di 510 euro e la decurtazione di 8 punti patente, in quanto, mentre si trovava alla guida della propria autovettura in centro città, si è esposto pericolosamente fuori dall’abitacolo con la testa e parte del corpo, mettendo in grave pericolo se stesso e l’incolumità dei pedoni e degli altri utenti della strada.