Marazzi presenta Uniche

Il fascino di quattro pietre calcaree mediterranee rivive in una nuova sintesi di natura e innovazione

Materie prime naturali, un processo produttivo sostenibile e all’avanguardia, una nuova tecnologia 3D Ink, applicata per la prima volta sulla struttura e sulla superficie, restituiscono una collezione dalla forte caratterizzazione visiva e tattile e un effetto pietra estremamente realistico.

La tecnologia StepWise aggiunge prestazioni antiscivolo alla superficie morbida.

Per ricreare atmosfere Uniche, indoor e outdoor, sia in contesti di recupero sia in spazi contemporanei.

Quattro colori rimandano ad altrettante pietre naturali che spaziano da toni caldi a gradazioni più fredde, con marcate variazioni di tono e grafica, più evidenti nei colori più scuri.

Quattro formati, dal 60×120 al 30×30, modulari e componibili tra loro, con superficie naturale, velvet e oudtoor, a cui si aggiungono l’opzione extra-spessore 20 mm, il mosaico di piccoli elementi quadrati e rettangolari – Spaccatella – in moduli 30×60 e una gamma completa di pezzi speciali anche per la realizzazione di piscine.