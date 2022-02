40.845 residenti a Sassuolo al 31 dicembre 2021

Pubblicità





















Ammonta a 40.845 il numero dei residenti a Sassuolo al 31 dicembre 2021 con un saldo negativo di 191 unità tra i 488 deceduti ed i 297 nuovi nati (151 maschi e 146 femmine). Dei 297 nuovi nati 85 sono di origine straniera (42 maschi e 43 femmine); 13, invece, sono i residenti a Sassuolo di origine straniera deceduti nel corso del 2021 su 488 totali. Il numero di residenti al 31 dicembre 2020 ammontava a 40.722.

E’ questo il bilancio al 31 dicembre del 2021 della popolazione residente nel Comune di Sassuolo.

Dei 40.845 residenti, 20.042 sono maschi, 20.803 invece sono femmine; 5720 i residenti di origine straniera (2842 maschi e 2878 femmine).

92 sono le nazionalità rappresentate in città: i residenti stranieri a Sassuolo provengono da 20 diversi stati dell’Unione Europea, 12 da stati europei non appartenenti all’Unione, 26 stati africani, 14 stati americani, 19 stati asiatici ed 1 dall’Oceania, nello specifico dalla Nuova Zelanda.

Lo stato straniero più rappresentato tra i residenti a Sassuolo è il Marocco, con 1721 persone di cui 945 maschi e 776 femmine; seguito a distanza dall’Albania con 773 rappresentanti (383 maschi e 390 femmine).

Al terzo posto di questa particolare “classifica” si posiziona il Ghana con 619 rappresentanti (409 maschi e 210 femmine), seguito dalla Romania con 501 (207 maschi e 294 femmine) e dalla Repubblica Cinese con 305 rappresentanti (155 maschi e 150 femmine).

Tra gli stati rappresentati a Sassuolo, quelli con il minor numero di cittadini sono Belgio, Irlanda, Norvegia, Svizzera, in Europa; Etiopia, Mozambico, Guinea, Kenya, Libia, Malawi e Sierra Leone in Africa; Cile, Messico, Repubblica Dominicana in America; Mongolia e Uzbekistan in Asia e Nuova Zelanda in Oceania: tutti con un solo rappresentante.