Emilceramica Fiorano: Assoservizi Group smentisce quanto riferito dal S.I. Cobas

L’Avv. Cosimo Summa, in nome e per conto della società cooperativa ASSOSERVIZI Group con sede in Modena alla Via C. Sallustio, n. 81, con riferimento alla notizia apparsa sulla nostra testata giornalistica riguardo lo sciopero avvenuto in data odierna presso i cancelli del cantiere EMILCERAMICHE srl di Fiorano Modenese, precisa che:

“la descrizione delle ragioni relative all’iniziativa sindacale non corrispondono in alcun modo alla realtà dei fatti.

Assolutamente falsa risulta la circostanza secondo la quale i rapporti di lavoro in essere con la mia assistita non rispetterebbero, a dire del contestato articolo, il CCNL di categoria, mettendo altresì a rischio la stabilita e la sicurezza dei lavoratori.

Di talché se ne è dato atto nell’incontro intercorso nella stessa mattinata, tra le parti sociali e l’azienda alla presenza delle forze dell’ordine; prova ne è il fatto che lo sciopero e stato immediatamente interrotto con la presa d’atto della assoluta inesistenza e pretestuosità delle ragioni avanzate dalla parte sindacale.

Preme infine ribadire che, la sigla SI COBAS, promotrice della contestata iniziativa, non rappresenta assolutamente la maggior parte dei lavoratori presenti in azienda.

Per tali ragioni, la società cooperative ASSOSERVIZI GROUP, mio tramite, vi invita e diffida a voler smentire la notizia erroneamente riportate dalla vs. testata giornalistica sulla vicenda in questione, con espresso avvertimento che, in difetto saremo costretti ad agire innanzi le AA. GG. competenti per la tutela dei diritti della azienda mia assistita”.